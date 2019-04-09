Отметят 70-летие Аллахшукюра Пашазаде и 40-летие его деятельности на посту шейх уль-ислама

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летнего юбилея его деятельности на посту шейх уль-ислама.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится: "В 2019 году исполняется 70 лет со дня рождения председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40 лет его деятельности на посту шейх уль-ислама.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на протяжении всей своей жизни осуществлял плодотворную деятельность на пути утверждения в обществе духовно-нравственных ценностей и национального согласия, во время судьбоносных событий, пережитых нашим народом в недавнем историческом прошлом, как религиозный руководитель и общественный деятель продемонстрировал высокий патриотизм и истинную гражданскую позицию. Он продолжает вносить эффективный вклад в формирование государственно-религиозных отношений, основанных на нормах международного права и прогрессивных исторических традициях, доведение до мировой общественности и пропаганды реалий об Азербайджане.

Обладающий большим авторитетом среди религиозных лидеров различных конфессий, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, будучи представлен в руководстве многих международных религиозных структур и центров, вносит весомый вклад в развитие межцивилизационного и межкультурного диалога, создание атмосферы взаимного доверия между различными верованиями".

В распоряжении отмечается, что в целях обеспечения проведения 70-летнего юбилея со дня рождения председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летнего юбилея его деятельности на посту шейх уль-ислама Государственному комитету по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики, с учетом предложений Управления мусульман Кавказа, поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летнего юбилея его деятельности на посту шейх уль-ислама.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.