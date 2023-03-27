Сняты требования о наличии паспорта COVID-19 для входа в общественные места

В Азербайджане отменено требование паспорта COVID-19 для входа в места массового скопления людей, включая крупные торговые центры, гостиницы и дома торжеств.

В Азербайджане отменено требование паспорта о вакцинации от COVID-19 для входа в места массового скопления людей, включая крупные торговые центры и дома торжеств.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал документ "О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме".

Согласно документу, также отменяется требование паспорта о вакцинации от COVID-19 для входа в объекты общепита, гостиницы, транспортные средства, выполняющие междугородние (межрайонные) рейсы и пр.