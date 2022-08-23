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Отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей

Отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей 18:19 Отменена импортная таможенная пошлина на топливо для реактивных двигателей.
Внутренняя политика
23 августа 2022 г. 18:43
Отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей

В Азербайджане отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей.

Как сообщает Report, это отражено в изменениях, внесенных в постановления Кабинета министров.

Согласно изменению в "Ставки акцизов на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары", ставка акциза на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей, а также на другое топливо для реактивных двигателей до конца 2022 года установлена в размере 1 манат за тонну.

Изменением, внесенным в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", импортная таможенная пошлина на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей, а также другие виды топлива, ввозимые в страну, установлена на уровне 0% до конца 2022 года.

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