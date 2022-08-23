Отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей

18:19 Отменена импортная таможенная пошлина на топливо для реактивных двигателей.

В Азербайджане отменена таможенная пошлина на импорт топлива для реактивных двигателей.

Как сообщает Report , это отражено в изменениях, внесенных в постановления Кабинета министров.

Согласно изменению в "Ставки акцизов на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары", ставка акциза на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей, а также на другое топливо для реактивных двигателей до конца 2022 года установлена в размере 1 манат за тонну.

Изменением, внесенным в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", импортная таможенная пошлина на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей, а также другие виды топлива, ввозимые в страну, установлена на уровне 0% до конца 2022 года.