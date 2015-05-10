Отмечена 92-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева и 11-летие создания Фонда Гейдара Алиева - ФОТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/10 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 92-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 11-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем состоялось церемония вручения премии Гейдара Алиева.

Вначале было зачитано Распоряжение Президента Азербайджана о награждении народного художника Азербайджана Таира Салахова премией Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев вручил премию Таиру Салахову.

Затем был показан видеоролик, посвященный деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Вслед за этим были объявлены победители учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии «Золотая чинара» за 2015 год.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила международные премии «Золотая чинара» известному эксперту в области искусства Эрве Микаэлоффу за поддержку проектов, реализованных Фондом Гейдара Алиева в сфере культуры, и активное участие в пропаганде азербайджанской культуры и народному артисту, видному представителю мугамного искусства Агахану Абдуллаеву – за вклад в сохранение древнего мугамного наследия, развитие исполнительской школы мугама, подготовку нового поколения исполнителей, развитие азербайджанской культуры.

Эрве Микаэлофф и Агахан Абдуллаев в своих выступлениях выразили признательность за награду.

Торжественная церемония была продолжена художественной частью.