Отложено очередное заседание Милли Меджлиса

20 декабря, 2016 10:25

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отложено пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, назначенное на 23 декабря. Как сообщает Report, очередное пленарное заседание состоится 30 декабря. Это будет заключительное заседание 2016 года.