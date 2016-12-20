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    Отложено очередное заседание Милли Меджлиса

    Очередное - заключительное пленарное заседание состоится 30 декабря

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отложено пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, назначенное на 23 декабря.

    Как сообщает Report, очередное пленарное заседание состоится 30 декабря.

    Это будет заключительное заседание 2016 года.

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