Отложено очередное заседание Милли Меджлиса

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отложено пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, назначенное на 23 декабря.
Как сообщает Report, очередное пленарное заседание состоится 30 декабря.
Это будет заключительное заседание 2016 года.
Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отложено пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, назначенное на 23 декабря.
Как сообщает Report, очередное пленарное заседание состоится 30 декабря.
Это будет заключительное заседание 2016 года.
İlkin PirəliАвтор новости
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