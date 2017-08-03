 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отложен съезд партии Гражданской солидарности

    Самир Асадли: Если Сабир Рустамханлы не выдвинет свою кандидатуру, я выдвину свою

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Съезд партии Гражданской солидарности будет проведен в конце 2017 года.

    Об этом Report сообщил руководитель центрального исполнительного аппарата партии Самир Асадли.

    Он отметил, что 26 сентября этого года состоится мероприятие в связи с 25-летием партии: "В ту же дату мы планировали провести съезд. Однако по районам Баку конференции не завершены. По этой причине 26 сентября мы не сможем провести съезд. Мы стареемся провести съезд в скором времени. Очень вероятно, что проведем его в конце года".

    С.Асадли добавил, что если действующий председатель партии Сабир Рустамханлы не выдвинет свою кандидатуру на съезде, он выдвинет свою кандидатуру в председателя партии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi