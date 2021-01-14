Открытие Мегринского коридора значительно увеличит объем транспортировок

"Трехсторонние заявления, подписанные между Азербайджаном, Арменией и Россией, и соглашения, которые будут подписаны отныне, отвечают интересам Азербайджана. Победоносная армия Азербайджана поставила печать на всех документах на поле боя".

"Трехсторонние заявления, подписанные между Азербайджаном, Арменией и Россией, и соглашения, которые будут подписаны отныне, отвечают интересам Азербайджана. Победоносная армия Азербайджана поставила печать на всех документах на поле боя".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

По его словам, январское заявление политически закрепило итоги 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся сокрушительной победой Азербайджана: "Трехстороннее заявление отражает механизм и сроки исполнения 9-го пункта трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Трехстороннее заявление от 11 января предусматривает открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией и организацию безопасного движения транспорта. Тем самым будет обеспечено сухопутное сообщение с Нахчываном, будет снята блокада Нахчывана. Исполнение этого заявления устранит трудности, связанные с поездками наших граждан и грузоперевозками из Нахчывана в Азербайджан. Таким образом, регионы нашей республики будут консолидированы, Азербайджан станет целостным.

С другой стороны, новый транспортный коридор международной значимости изменит экономическую карту региона и более эффективно соединит различные континенты. Открытие Мегринского коридора значительно сократит протяженность проходящих через нашу страну транспортных коридоров из Азии в Европу и в обратном направлении. Уменьшение протяженности этого пути - это экономия времени и снижение стоимости грузоперевозок. Мегринский коридор будет более эффективным и рентабельным по сравнению с другими маршрутами, что значительно повысит привлекательность международных транзитных транспортных коридоров и объем перевозок через нашу страну”.

Депутат отметил, что открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном важно как для региональных государств, так и для нашей страны ввиду расширения географии экспортируемых товаров. "Укорачивание маршрута экспорта будет экономически эффективно. Мегринский коридор позволит увеличить объемы поставок ненефтяной продукции в Европу и страны Востока. По предварительным подсчетам, открытие коммуникаций в регионе может увеличить экспортный потенциал Азербайджана на 1,2 млрд манатов, ненефтяной ВВП - на 2 %, продукцию перерабатывающей промышленности - на 3% и горнодобывающей - на 2,7%. Разумеется, достижение такого роста увеличит экономическую мощь нашей страны. Мы освободили наши земли от оккупации и теперь, воспользовавшись открытием коммуникаций, принесем нашей экономике дополнительный доход”.

По мнению А.Бадамова, Мегринский коридор расширит экспортные возможности Азербайджана: "Промышленный сектор нашей страны развивается. В 2020 году, когда промышленное производство в мировой экономике упало на 10%, азербайджанская промышленность выросла на 11%. А значит, новый транспортный коридор позволит добиться более эффективного экспорта отечественной промышленной продукции в Европу и страны Персидского залива. Поскольку снижение транспортных расходов напрямую влияет на стоимость продукции, новый коридор повысит конкурентоспособность нашей продукции на мировых рынках, расширит географию экспорта нашей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Открытие Мегринского коридора благотворно отразится и на туристической индустрии. В будущем по этому коридору будут организованы и пассажироперевозки. В целом, открытие коммуникаций принесет в регион новые реалии".