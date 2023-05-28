Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур в городе Лачын

28 мая в городе Лачын состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур.
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Глава государства был проинформирован о работах, которые предстоит выполнить на улицах.
Было сообщено, что протяженность улицы Хосров бека Султанова составит 1 329 метров, а ширина - 12 метров.
Длина улицы Зангезур составит 2 142 метра, а ширина 10 метров.
Было отмечено, что после работ по реконструкции улиц здесь будет создана необходимая инфраструктура.
Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.
После ознакомления с улицами президент Ильхам Алиев осмотрел строящиеся в городе Лачын коттеджи.