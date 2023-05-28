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Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур в городе Лачын

Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур в городе Лачын 28 мая в городе Лачын состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 17:14
Состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур в городе Лачын

28 мая в городе Лачын состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Хосров бека Султанова и Зангезур.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о работах, которые предстоит выполнить на улицах.

Было сообщено, что протяженность улицы Хосров бека Султанова составит 1 329 метров, а ширина - 12 метров.

Длина улицы Зангезур составит 2 142 метра, а ширина 10 метров.

Было отмечено, что после работ по реконструкции улиц здесь будет создана необходимая инфраструктура.

Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.

После ознакомления с улицами президент Ильхам Алиев осмотрел строящиеся в городе Лачын коттеджи.

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Версия на английском языке ФотоSigns at intersection of Khosrov bey Sultanov and Zangazur streets unveiled in city of Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərində Xosrov bəy Sultanov və Zəngəzur küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışı olub

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