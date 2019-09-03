Брат национального героя: Открытие памятника Альберту Агарунову намечается в октябре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 17:34

"Я благодарю весь азербайджанский народ за память о моем брате Альберте Агарунове и установку ему памятника в Баку".

Об этом Report сказал брат национального героя Азербайджана, руководитель Международного центра диаспоры по Ближнему Востоку Рантик Агарунов.

"Это событие послужит еще большему укреплению отношений между азербайджанским и израильским народами",- отметил он.

Проживающий в Израиле брат национального героя Азербайджана сообщил, что для него большой честью будет участие в церемонии открытия памятника, которое предположительно состоится в октябре текущего года.

Рантик Агарунов также напомнил, что 27-29 сентября в Баку в память об Альберте Агарунове пройдет международный турнир по карате "Олимпийские надежды".

Напомним, в Наримановском районе Баку установлен памятник национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.