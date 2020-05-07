7 мая в Баку состоялось открытие первого больничного комплекса модульного типа.

Как сообщает Report, в открытии больничного комплекса модульного типа приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в медицинском учреждении.

Было отмечено, что работы по строительству и монтажу сданного в столице первого больничного комплекса модульного типа завершились в течение 3 недель. Комплекс площадью 3000 квадратных метров будет функционировать при Клиническом медицинском центре номер 1.

В больничном комплексе модульного типа, состоящего из трех корпусов и имеющего 200 коек в 100 палатах, созданы все условия для приема и лечения инфицированных больных с симптомами средней тяжести. При необходимости можно, оснастив палаты дополнительным оборудованием, преобразовать их в реанимацию.

Комплекс оснащен всеми необходимыми системами и оборудованием. Сооруженная здесь специальная система вентиляции очищает воздух с помощью вентиляционной установки и подает его в палаты. В мае предусмотрена сдача еще 5 больничных комплексов модульного типа, а до конца июня – остальных 4 комплексов. Комплексы планируется построить вблизи действующих больниц определенных городов и районов и прикрепить к ним, что обеспечит единое управление и медицинскую координацию, позволяющие оказывать больным коронавирусом необходимые медицинские услуги. Вспомогательные больничные корпуса модульного типа имеют важные преимущества. Так, данные строения, смонтированные в короткий срок на обычном бетонном фундаменте, по окончании борьбы с пандемией, то есть, при отсутствии необходимости можно быстро и легко перенести на другие участки для использования в иных целях.

После ознакомления с больничным комплексом модульного типа глава государства и первая леди встретились с медицинскими работниками.

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Отметим, что работа, направленная на предотвращение распространения пандемии коронавируса в нашей стране, организацию лечения на высоком уровне инфицированных коронавирусом, их скорейшее выздоровление, находятся под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева. По поручению главы государства с самого начала распространения вируса были приняты необходимые превентивные, профилактические и безотлагательные меры. Неслучайно сегодня Всемирная организация здравоохранения приводит в пример работу, проводимую в Азербайджане в связи с COVID-19. Особое значение в рамках осуществляемых в этом направлении комплексных работ представляет строительство по инициативе президента Ильхама Алиева 10 новых больниц модульного типа. Это играет исключительную роль с точки зрения увеличения коечного фонда инфицированных в действующих больницах с тем, чтобы система здравоохранения справилась в период введенного особого карантинного режима с этим невиданным ранее глобальным вызовом и возможным ростом количества больных. В настоящее время на территории страны идет строительство 9 больничных комплексов модульного типа. Из них еще одна будет построена в Баку, а остальные – в Гяндже, Сумгайыте, на Абшероне, в Шеки, Исмаиллы, Габале, Гобустане и Шамахе. В результате сдачи больниц модульного типа система здравоохранения нашей страны получит дополнительно 2 000 коек.