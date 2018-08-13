Отец скончавшегося солдата: Я верю в проведение справедливого и правильного следствия

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня генпрокурор Закир Гаралов принял отца скончавшегося несколько дней назад в N-ой воинской части минобороны солдата Фахмина Абилова Акифа Самед оглу Абилова.

Как сообщает Report, А.Абилов заявил, что остался доволен встречей и предоставленной ему информацией.

"Генпрокурор сказал, что дело находится под особым контролем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Мне была дана подробная информация о возбужденном уголовном деле. Генпрокурор отметил об аресте уже трех виновных по указанному делу", - подчеркнул он.

Отец солдата также добавил, что верит в проведение справедливого и правильного следствия и принятие законных мер в отношении обвиняемых лиц: "Я категорически против политизации произошедшего".