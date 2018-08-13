 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отец скончавшегося солдата: Я верю в проведение справедливого и правильного следствия

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня генпрокурор Закир Гаралов принял отца скончавшегося несколько дней назад в N-ой воинской части минобороны солдата Фахмина Абилова Акифа Самед оглу Абилова.

    Как сообщает Report, А.Абилов заявил, что остался доволен встречей и предоставленной ему информацией. 

    "Генпрокурор сказал, что дело находится под особым контролем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Мне была дана подробная информация о возбужденном уголовном деле. Генпрокурор  отметил об аресте уже трех виновных по указанному делу", - подчеркнул он. 

    Отец солдата также добавил, что верит в проведение справедливого и правильного следствия и принятие законных мер в отношении обвиняемых лиц: "Я категорически против политизации произошедшего".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi