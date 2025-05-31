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Отец шехида: Ступая на земли, где сражался мой сын, я снова испытал чувство гордости

Отец шехида: Ступая на земли, где сражался мой сын, я снова испытал чувство гордости Турадж Гулиев, отец шехида Отечественной войны Али Гулиева, сказал, что ступая на земли, где сражался и погиб его сын, он снова испытал чувство гордости.
Внутренняя политика
31 мая 2025 г. 18:00
Отец шехида: Ступая на земли, где сражался мой сын, я снова испытал чувство гордости

Турадж Гулиев, отец шехида Отечественной войны Али Гулиева, сказал, что ступая на земли, где сражался и погиб его сын, он снова испытал чувство гордости.

В своем заявлении корреспонденту Report в Агдаме он сказал, что не смог сдержать слезы, когда прибыл на освобожденные территории:

"Разруха, оставленная оккупантами на наших землях привела меня в ужас. Конечно, я всегда знал об этом из новостей, но здесь я стал свидетелем. То, что я увидел на освобожденных территориях, дает основание говорить о том, насколько жестокими и безжалостными являются армяне по отношению к нашему народу. Однако наряду с этим я испытал чувство гордости. Мы стали свидетелями работ по восстановлению территорий. Повсюду ощущается оживление".

Т. Гулиев подчеркнул, что его сын Али Гулиев стал шехидом в боях за Физули во время 44-дневной Отечественной войны:

"То, что я вижу здесь сейчас, утешает меня еще и потому, что история победы и окончания страданий нашего народа написана также и кровью моего сына".

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Версия на азербайджанском языке Şəhid atası: Oğlumun döyüşdüyü torpaqlarda gəzdikcə bir daha qürur hissi keçirdim

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