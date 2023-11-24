Отец шехида: Для меня большая честь вернуться в родной Физули

Сегодня очень радостный день. Мы возвращаемся к своему очагу, который был освобожден ценою жизней шехидов, кровью наших гази. Для меня большая честь вернуться в родной город.

Сегодня очень радостный день. Мы возвращаемся к своему очагу, который был освобожден ценою жизней шехидов, кровью наших гази. Для меня большая честь вернуться в родной город.

Об этом сказал корреспонденту Report бывший вынужденный переселенец из Физули, отец шехида Бахруз Микаилов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Он выразил благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героическим сынам родины, которые освободили азербайджанские земли от оккупации.

"Мой сын Ульви Микаилов стал шехидом во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе. Его самым большим желанием было вернуться в Физули, теперь для меня большая честь вернуться на родную землю. Да ниспошлет Всевышний здоровья нашим гази и упокоит души наших шехидов", - сказал Б.Микаилов.

Напомним, что сегодня в город Физули возвращаются еще 25 семей в составе 72 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 283 семей или 1 тыс. человек.