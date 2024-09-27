Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев

Азербайджанский народ никогда не забывает своих героев, и это вызывает чувство гордости у родителей тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Азербайджанский народ никогда не забывает своих героев, и это вызывает чувство гордости у родителей тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Как сообщает Report, об этом во Второй аллее почетного захоронения заявил журналистам Довлет Довлетзаде, отец шехида Джабраила Довлетзаде.

Он сказал, что о героизме его сына знают также в дружественных Азербайджану странах.

"Сегодня наш народ чтит память своих шехидов, и это вызывает у нас одновременно чувство скорби и гордости. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание памяти шехидов. Я благодарен всем, кто пришел сегодня на могилы шехидов. Я горжусь своим народом, который помнит своих героев", - сказал Довлетзаде.

19-летний Джабраил Довлетзаде погиб 28 сентября 2020 года во время боев за стратегически важные высоты на Мурове. Ученик сумгайытской школы дзюдо Джабраил в одиночку уничтожил вражеского генерала и полковника, отомстив за генерала, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова и других погибших героев.