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Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев

Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев Азербайджанский народ никогда не забывает своих героев, и это вызывает чувство гордости у родителей тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 11:18
Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев

Азербайджанский народ никогда не забывает своих героев, и это вызывает чувство гордости у родителей тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Как сообщает Report, об этом во Второй аллее почетного захоронения заявил журналистам Довлет Довлетзаде, отец шехида Джабраила Довлетзаде.

Он сказал, что о героизме его сына знают также в дружественных Азербайджану странах.

"Сегодня наш народ чтит память своих шехидов, и это вызывает у нас одновременно чувство скорби и гордости. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание памяти шехидов. Я благодарен всем, кто пришел сегодня на могилы шехидов. Я горжусь своим народом, который помнит своих героев", - сказал Довлетзаде.

19-летний Джабраил Довлетзаде погиб 28 сентября 2020 года во время боев за стратегически важные высоты на Мурове. Ученик сумгайытской школы дзюдо Джабраил в одиночку уничтожил вражеского генерала и полковника, отомстив за генерала, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова и других погибших героев.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid atası: Azərbaycan xalqının şəhidlərini unutmaması bizi çox qürurlandırır

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