Отец погибшей бортпроводницы Хокюмы Алиевой: Горжусь своей дочерью

Джалиль Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе стюардессы Хокюмы Алиевой, выразил гордость своей дочерью.

Джалил Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе стюардессы Хокюмы Алиевой заявил, что гордится своей дочерью.

Как сообщает Report, об этом Алиев заявил на церемонии прощания с членами экипажа пассажирского самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный.

По словам Джалила Алиева, гибель Хокюмы Алиевой стала тяжелой утратой не только для ее семьи, но и для государства и народа.

"Я горжусь своей дочерью. Она всегда будет жить. Я очень ее люблю", - сказал он.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.