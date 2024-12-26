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Отец Махира Джараева: О том,что он выжил в авиакатастрофе, мы узнали только сегодня

Отец Махира Джараева: О том,что он выжил в авиакатастрофе, мы узнали только сегодня Отец Махира Джараева, находившегося в пассажирском самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау, сегодня узнал, что его сын жив.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 19:46
Отец Махира Джараева: О том,что он выжил в авиакатастрофе, мы узнали только сегодня

Отец Махира Джараева, находившегося в пассажирском самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау, сегодня узнал, что его сын жив.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Махир Джараев, пострадавший при крушении самолета AZAL возле города Актау в Казахстане, доставлен в Азербайджан специальным рейсом сегодня вечером.

Житель села Даначы Загатальского района Асадуллах Джараев рассказал местному бюро Report, что его сын проживал в Чечне вместе со своей семьей.

"Он часто приезжал к нам в гости. Только вечером я узнал, что самолет, на котором он летел, потерпел крушение. Сегодня пришла радостная весть: он выжил", - сообщил Асадуллах Джараев.

Отметим, что 25 декабря самолет "Embraer" авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Десять пассажиров самолета были из Загатальского района.

26 декабря в Азербайджане объявлен день траура в связи с происшествием.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında öldüyü güman edilən Mahir Carayevin atası: Onun sağ qaldığını bu gün öyrəndik

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