Отец Хокюмы Алиевой: Она для меня герой, обретший бессмертие

14:09

Отец Национального героя Хокюмы Алиевой, день рождения которой отмечается 8 августа, заявил, что его дочь для него - герой, обретший бессмертие.

Об этом западному бюро Report заявил Джалил Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе стюардессы Хокюмы Алиевой.

Он заявил, что верит, что виновные в крушении самолета AZAL понесут ответственность.

"Моя дочь Хокюма навсегда в моем сердце. Этот день рождения Хокюмы, который проходит без нее, я отмечаю в душе. Для меня она - герой, обретший бессмертие. Мы хотим, чтобы виновные в той трагедии предстали перед законом, и я верю, что наше государство этого добьется. Благодарю всех, кто нас поддерживает, во главе с нашим президентом. Я признателен каждому за уважение, оказанное памяти Национального героя Хокюмы Алиевой", - сказал Дж.Алиев.

Напомним, что Хокюма Алиева погибла в результате крушения самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL), следовавшего из Баку в Грозный, вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокюма Джалил гызы Алиева была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана" и медали "Золотая Звезда".