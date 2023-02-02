О нас

Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована

Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована Международный Комитет Красного Креста (МККК) способствовал безопасному прохождению по Лачинской дороге 60 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 13:48
Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована

Международный Комитет Красного Креста (МККК) организовал перевозку своим транспортом из Ханкенди в Армению по Лачынской дороге 60 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как передает Report, об этом МККК написали в Twitter.

Помимо этого, по согласованию со сторонами и по просьбе родственников с начала января МККК содействовали проезду 95 граждан армянской национальности по этой дороге.

Отмечается, что комитет также обеспечивал лекарствами, детскими смесями и продуктами питания медицинские учреждения.

"В прошлом месяце мы раздали продукты питания и предметы гигиены 8 больницам, центру физической реабилитации, учреждению, заботящемуся о более чем 300 пожилых людях, и центру для детей. Кроме того, мы начали раздавать продуктовые наборы и гигиенические наборы нуждающимся беременным женщинам", - отмечает МККК.

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде в своем комментарии Report отметил, что отчеты МККК о беспрепятственном оказании помощи больным и нуждающимся в медицинской помощи людям еще раз доказывают, что со стороны Азербайджана нет никакой блокады. Он подчеркнул, что акция азербайджанских экоактивистов, продолжающаяся с 12 декабря 2022 года на дороге Ханкенди-Лачын, направлена на охрану природы на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев:

"Из видео и отчетов видно, что ни о какой блокаде не может быть и речи. Обеспечено свободное передвижение машин, перевозящих гражданское население и гуманитарную помощь. Также нет препятствий для проезда легковых автомобилей и техники, принадлежащих российским миротворцам”.

Депутат отметил, что сегодня армянские националисты, зарубежные антиазербайджанские круги обвиняют нашу страну в несуществующем вопросе - создании блокады: "Их цель - дискредитировать Азербайджан, распространять материалы клеветнического, провокационного характера в отношении нашей страны, потому что осуществление Азербайджаном независимой внутренней и внешней политики им невыгодно. В то же время они пытаются оказать политическое давление на Азербайджан. И сегодня антиазербайджанские акции можно считать одним из инструментов давления. Хотя армяне и их покровители пытаются распространять ложную информацию, мировое сообщество в основном не верит этой лжи. Несмотря на определенные круги, силы, проявляющие политическое лицемерие, скрывать правду невозможно”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BQXK-nin hesabatları Laçın yolunda blokada olmadığını sübut edir - RƏY

Другие новости из категории

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи
2 февраля 2023 г. 13:37
МИД объявил конкурс эссе, приуроченный к 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
МИД объявил конкурс эссе, приуроченный к 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
2 февраля 2023 г. 11:28
Глава МВД Азербайджана примет жителей четырех районов
Глава МВД Азербайджана примет жителей четырех районов
2 февраля 2023 г. 03:49
В Азербайджане отмечают День молодежи
В Азербайджане отмечают День молодежи
2 февраля 2023 г. 00:00
Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики
Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики
1 февраля 2023 г. 20:45
Президент распорядился предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год
Президент распорядился предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год
1 февраля 2023 г. 19:16
В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей
В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей
1 февраля 2023 г. 18:16
В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами
В Азербайджане потребуются водительские права для управления трициклами и квадрициклами
1 февраля 2023 г. 17:57
Названы направления деятельности уполномоченного по этике
Названы направления деятельности уполномоченного по этике
1 февраля 2023 г. 17:57
В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике
В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике
1 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi