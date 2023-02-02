Отчеты МККК доказывают, что Лачынская дорога не заблокирована

Международный Комитет Красного Креста (МККК) способствовал безопасному прохождению по Лачинской дороге 60 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) организовал перевозку своим транспортом из Ханкенди в Армению по Лачынской дороге 60 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как передает Report, об этом МККК написали в Twitter.

Помимо этого, по согласованию со сторонами и по просьбе родственников с начала января МККК содействовали проезду 95 граждан армянской национальности по этой дороге.

Отмечается, что комитет также обеспечивал лекарствами, детскими смесями и продуктами питания медицинские учреждения.

"В прошлом месяце мы раздали продукты питания и предметы гигиены 8 больницам, центру физической реабилитации, учреждению, заботящемуся о более чем 300 пожилых людях, и центру для детей. Кроме того, мы начали раздавать продуктовые наборы и гигиенические наборы нуждающимся беременным женщинам", - отмечает МККК.

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде в своем комментарии Report отметил, что отчеты МККК о беспрепятственном оказании помощи больным и нуждающимся в медицинской помощи людям еще раз доказывают, что со стороны Азербайджана нет никакой блокады. Он подчеркнул, что акция азербайджанских экоактивистов, продолжающаяся с 12 декабря 2022 года на дороге Ханкенди-Лачын, направлена на охрану природы на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев:

"Из видео и отчетов видно, что ни о какой блокаде не может быть и речи. Обеспечено свободное передвижение машин, перевозящих гражданское население и гуманитарную помощь. Также нет препятствий для проезда легковых автомобилей и техники, принадлежащих российским миротворцам”.

Депутат отметил, что сегодня армянские националисты, зарубежные антиазербайджанские круги обвиняют нашу страну в несуществующем вопросе - создании блокады: "Их цель - дискредитировать Азербайджан, распространять материалы клеветнического, провокационного характера в отношении нашей страны, потому что осуществление Азербайджаном независимой внутренней и внешней политики им невыгодно. В то же время они пытаются оказать политическое давление на Азербайджан. И сегодня антиазербайджанские акции можно считать одним из инструментов давления. Хотя армяне и их покровители пытаются распространять ложную информацию, мировое сообщество в основном не верит этой лжи. Несмотря на определенные круги, силы, проявляющие политическое лицемерие, скрывать правду невозможно”.