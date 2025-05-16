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Отчет нацкоординатора: 124 азербайджанских аккаунта в соцсетях заблокированы за пропаганду торговли людьми

Отчет нацкоординатора: 124 азербайджанских аккаунта в соцсетях заблокированы за пропаганду торговли людьми Отчет нацкоординатора: 124 азербайджанских аккаунта в соцсетях заблокированы за пропаганду торговли людьми
Внутренняя политика
16 мая 2025 г. 11:50
Отчет нацкоординатора: 124 азербайджанских аккаунта в соцсетях заблокированы за пропаганду торговли людьми

В азербайджанском сегменте соцсетей с начала года 124 аккаунта Telegram, Instagram и TikTok были заблокированы за пропаганду торговли людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Сейфулла Азимов, выступая в Милли Меджлисе с отчетом за 2024 год.

По его словам, за год было выявлено 44 факта преступлений, связанных с торговлей людьми, которые были совершены применением информационных технологий. По каждому из них возбуждены уголовные дела.  

Азимов также сообщил, что в прошлом году в рамках уголовных дел установлена 91 жертва торговли людьми, все они граждане Азербайджана.

"В 2024 году трое граждан Азербайджана были арестованы на Кипре и в Гватемале по обвинению в торговле людьми. В то же время было установлено, что один реадмиссированный гражданин Азербайджана стал жертвой торговли людьми в Греции", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bu il insan alverinin təbliğatına görə 124 teleqram, instaqram və tiktok hesabı bağlanıb

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