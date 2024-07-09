От руин к величию: Мечеть Ашагы Гевхар Ага обрела новую жизнь

Группа представителей азербайджанских СМИ посетила недавно отреставрированную мечеть Ашагы Гевхар Ага в Шуше после того, как ее торжественно открыл после реконструкции и восстановления президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Группа представителей азербайджанских СМИ посетила недавно отреставрированную мечеть Ашагы Гевхар Ага в Шуше после того, как ее торжественно открыл после реконструкции и восстановления президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, построенная в XIX веке по проекту архитектора Кербалаи Сефихана Карабаги, мечеть Ашагы Гевхар Ага считается первой из мечетей, возведенных в Шуше по инициативе Гевхар аги, дочери Ибрагим-хана.

Расположенная в нижней части города, мечеть Ашагы Гевхар Ага является одним из ключевых историко-архитектурных символов города. Интересно отметить, что исторически Шуша состояла из 17 кварталов, разделенных на верхнюю и нижнюю части. Именно расположение в нижней части города и дало мечети ее нынешнее название.

Архитектурные особенности мечети поражают своей продуманностью и красотой. Чтобы придать зданию более величественный и привлекательный вид, архитектор разместил минареты на задней стороне фасада. Двухэтажная мечеть увенчана куполом со стрельчатым сводом, а ее цилиндрические минареты искусно выложены из кирпича.

Восстановление мечети Ашагы Гевхар Ага является важным шагом в сохранении культурного наследия Азербайджана и возрождении духовной жизни города Шуша. Этот архитектурный памятник не только свидетельствует о богатой истории региона, но и служит символом возрождения и надежды для будущих поколений.