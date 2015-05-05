​От имени первой леди устроен прием в честь супруг участников 48-го ежегодного заседания АБР

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 4 мая от имени первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой был устроен прием в честь супруг участников 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития.

Как передает Report, в приеме приняли участие супруги высокопоставленных гостей, участвующих в 48-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития.

2 мая в Баку начало работу 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР). Заседание продлится до 5 мая.