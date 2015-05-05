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    ​От имени первой леди устроен прием в честь супруг участников 48-го ежегодного заседания АБР

    В приеме приняли участие супруги высокопоставленных гостей

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 4 мая от имени первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой был устроен прием в честь супруг участников 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития.

    Как передает Report, в приеме приняли участие супруги высокопоставленных гостей, участвующих в 48-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития.

    2 мая в Баку начало работу 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР). Заседание продлится до 5 мая.

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