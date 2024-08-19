От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина

19 августа в Баку, во дворце “Гюлистан” от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.

19 августа в Баку, во дворце “Гюлистан” от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Report, на приеме была представлена концертная программа, составленная из музыкальных произведений азербайджанских и российских авторов.

17:24

В Баку, во дворце "Гюлистан" от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организован государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.