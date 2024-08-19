О нас

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина 19 августа в Баку, во дворце “Гюлистан” от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.
Внутренняя политика
19 августа 2024 г. 19:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина

19 августа в Баку, во дворце “Гюлистан” от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Report, на приеме была представлена концертная программа, составленная из музыкальных произведений азербайджанских и российских авторов.

17:24

В Баку, во дворце "Гюлистан" от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организован государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке State reception hosted by President Ilham Aliyev in honor of Russian President Vladimir Putin in Baku
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevin adından Vladimir Putinin şərəfinə dövlət ziyafəti verilib - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi