От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина

19 августа в Баку, во дворце “Гюлистан” от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщает Report, на приеме была представлена концертная программа, составленная из музыкальных произведений азербайджанских и российских авторов.
17:24
В Баку, во дворце "Гюлистан" от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организован государственный прием в честь президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.