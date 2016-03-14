​Освобожденный от занимаемой должности глава исполнительной власти уехал за рубеж

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава исполнительной власти Джебраильского района Махмуд Гулиев уехал на отдых за границу.

Об этом Report сказал сам М.Гулиев.

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 3 марта 2016 года Махмуд Найфалы оглу Гулиев был освобожден от должности главы исполнительной власти Джебраильского района, а Акиф Исмаил оглу Селимов - от должности главы исполнительной власти Лачинского района.

По словам заместителя руководителя Администрации президента, завотделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Зейнала Нагдалиева, поступившие от населения жалобы и проведенные анализы показали, что некоторые руководители местных органов исполнительной власти не сделали выводов из замечаний: "Главы исполнительных властей Лачинского и Джебраильского районов были освобождены от занимаемой должности именно по этой причине. Им не удалось построить свою деятельность на требуемом президентом Ильхамом Алиевым уровне, они проявили безразличие к проблемам граждан, грубо обращались с людьми. Главы исполнительных властей указанных районов продемонстрировали высокомерие, нетерпимость к критике. Они не решали проблемы граждан, не обращали внимания на жалобы, игнорировали справедливые требования местных жителей, что привело к потере ими авторитета среди населения".