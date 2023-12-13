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Освобожденный Агшин Бабиров: Я верил в наше государство

Освобожденный Агшин Бабиров: Я верил в наше государство Освобожденный из армянского плена азербайджанский военнослужащий Агшин Бабиров рассказал, что всегда верил, что государство не оставит их в плену надолго.
Внутренняя политика
13 декабря 2023 г. 16:12
Освобожденный Агшин Бабиров: Я верил в наше государство

Освобожденный азербайджанский военнослужащий Агшин Бабиров рассказал, что всегда верил в Азербайджанское государство.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Бабиров сказал, что как и все военнослужащие готов отдать жизнь для защиты Родины.

"Мы знали, что наше государство не оставит нас. Мы те, кто живет ради Родины. При необходимости отдадим свою жизнь ради нее", - сказал он.

Отметим, что в апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.

По итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, была достигнута договоренность об освобождении военнослужащих.

13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier released from Armenian captivity: 'This state would not let us remain captive for a long time'
Версия на азербайджанском языке Erməni əsirliyindən azad olunan Aqşin Bəbirov: "Bu dövlət bizi uzun müddət əsir qalmağa qoymazdı"

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