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Освобожденные от оккупации села Газаха находятся под наблюдением камер

Освобожденные от оккупации села Газаха находятся под наблюдением камер Села Хейримли, Баганис Айрым, Ашагы Эскипара и Гызылгаджилы Газахского района, освобожденные от оккупации, находятся под наблюдением камер.
Внутренняя политика
22 ноября 2024 г. 12:06
Освобожденные от оккупации села Газаха находятся под наблюдением камер

Села Хейримли, Баганис Айрым, Ашагы Эскипара и Гызылгаджилы Газахского района, освобожденные от оккупации, находятся под наблюдением камер.

Как передает корреспондент Report, об этом в ходе поездки журналистов в Отдельную пограничную дивизию "Газах" сказал ее командир, генерал-майор Мисир Алиев.

По его словам, на территории дивизии установлено свыше 1000 камер, включая тепловизионные устройства и другие виды оборудования.

"Система видеонаблюдения охватывает также освобожденные села. Контроль осуществляется с наблюдательных пунктов, а начальник Государственной пограничной службы имеет возможность следить за ситуацией в режиме реального времени из своего служебного кабинета", - отметил М.Алиев.

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