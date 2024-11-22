Освобожденные от оккупации села Газаха находятся под наблюдением камер

Села Хейримли, Баганис Айрым, Ашагы Эскипара и Гызылгаджилы Газахского района, освобожденные от оккупации, находятся под наблюдением камер.

Села Хейримли, Баганис Айрым, Ашагы Эскипара и Гызылгаджилы Газахского района, освобожденные от оккупации, находятся под наблюдением камер.

Как передает корреспондент Report, об этом в ходе поездки журналистов в Отдельную пограничную дивизию "Газах" сказал ее командир, генерал-майор Мисир Алиев.

По его словам, на территории дивизии установлено свыше 1000 камер, включая тепловизионные устройства и другие виды оборудования.

"Система видеонаблюдения охватывает также освобожденные села. Контроль осуществляется с наблюдательных пунктов, а начальник Государственной пограничной службы имеет возможность следить за ситуацией в режиме реального времени из своего служебного кабинета", - отметил М.Алиев.