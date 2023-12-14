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Освобожденные из армянского плена Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями

Освобожденные из армянского плена Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями Освобожденные из армянского плена азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 01:42
Освобожденные из армянского плена Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями

Освобожденные из армянского плена азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями.

Как передает Report, они были переданы родственникам после соответствующих медобследований.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

В апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏsirlikdən azad edilən Aqşin Bəbirov və Hüseyn Axundov ailələrinə qovuşublar

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