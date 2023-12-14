Освобожденные из армянского плена Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями

Освобожденные из армянского плена азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями.

Освобожденные из армянского плена азербайджанские военнослужащие Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов воссоединились со своими семьями.

Как передает Report , они были переданы родственникам после соответствующих медобследований.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

В апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.