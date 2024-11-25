Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана

Освобождение Кяльбаджара от оккупации является победой Азербайджана как в политическом, так и в дипломатическом плане.

Освобождение Кяльбаджара от оккупации является победой Азербайджана как в политическом, так и в дипломатическом плане.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафарли.

"Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении, обеспечило освобождение Кяльбаджара без единого выстрела, что подтвердило победу Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатии", - сказал Джафарли.

Он подчеркнул, что долгие годы оккупации нанесли серьезный ущерб экологии района: были уничтожены леса, загрязнены водные ресурсы, разграблены природные богатства. Перед уходом армяне еще и замининировали территорию, сожгли постройки, вырубили деревья, совершили экоцид, сказал депутат.

"Сегодня в Кяльбаджаре активно ведутся восстановительные работы. Природные пейзажи, водные ресурсы и исторические памятники района делают его перспективным туристическим направлением", - отметил Джафарли.