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Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана 

Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана  Освобождение Кяльбаджара от оккупации является победой Азербайджана как в политическом, так и в дипломатическом плане.
Внутренняя политика
25 ноября 2024 г. 17:04
Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана 

Освобождение Кяльбаджара от оккупации является победой Азербайджана как в политическом, так и в дипломатическом плане.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафарли.

"Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении, обеспечило освобождение Кяльбаджара без единого выстрела, что подтвердило победу Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатии", - сказал Джафарли.

Он подчеркнул, что долгие годы оккупации нанесли серьезный ущерб экологии района: были уничтожены леса, загрязнены водные ресурсы, разграблены природные богатства. Перед уходом армяне еще и замининировали территорию, сожгли постройки, вырубили деревья, совершили экоцид, сказал депутат.

"Сегодня в Кяльбаджаре активно ведутся восстановительные работы. Природные пейзажи, водные ресурсы и исторические памятники района делают его перспективным туристическим направлением", - отметил Джафарли.

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Версия на английском языке MP: Liberation of Kalbajar - Azerbaijan's political and diplomatic victory
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin azad edilməsi Azərbaycanın siyasi və diplomatik qələbəsidir - RƏY

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