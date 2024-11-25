Освобождение Кяльбаджара без боя - политическая, военная и экономическая победа Азербайджана - МНЕНИЕ

10:17

Освобождение Кяльбаджара без боя является политической, военной и экономической победой Азербайджана.

Об этом Report заявил политолог Султан Захидов.

Он напомнил, что возвращение Агдамского, Лачынского и Кяльбаджарского районов Азербайджану без боя стало возможным согласно заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

"Согласно заявлению, Кяльбаджар должен был быть передан Азербайджану 15 ноября. Однако Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, по просьбе противоположной стороны продлил срок еще на 10 дней. Таким образом, армяне полностью покинули Кяльбаджар 25 ноября. Азербайджан освободил эти три района без единого выстрела, именно в результате капитуляции противника.

Безусловно, эти события - победа, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана. Это сыграло важную роль для Азербайджана как в экономическом, так и в геополитическом плане. В то же время Азербайджан не понес потерь при освобождении этих трех районов, что является очень важным моментом", сказал Захидов.

Эксперт отметил, что Лачын и Кяльбаджар имели важное значение, так как служили коридором для Армении. Поэтому в результате освобождения этих двух районов стратегическое преимущество Азербайджана еще больше возросло.

"Что касается экономического контекста, то любой бой требует материально-технических ресурсов. Поэтому освобождение трех районов без боя обеспечило экономическое преимущество Азербайджана и предотвратило дополнительные расходы. Таким образом, Азербайджан также выполнил две резолюции Совета Безопасности ООН - резолюции 822 и 852, принятые в 1993 году в связи с оккупацией Кяльбаджара и Агдама армянскими ВС. Однако, в течение 30 лет эти резолюции не выполнялись", - подчеркнул политолог.

Напомним, что cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.