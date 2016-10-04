Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Освобожден заместитель башгана партии "Мусават" Фарадж Керимли.

Как сообщает Report, об этом заявил башган партии Ариф Гаджилы.

Согласно информации, Ф.Керимли был арестован в 2014 году по обвинению по ст. 234.4.3 (хранение наркотических средств в целях продажи, в крупном размере) УК и приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Затем статься в его отношении была переквалифицирована в ст. 234.1 и срок наказания был сокращен до 3-х лет.

В этом году по инициативе депутата Милли Меджлиса, президента Фонда Гейдара Мехрибан Алиевой по случаю 28 мая - Дня республики была объявлена амнистия. Ф.Керимли также попал под амнистию.



