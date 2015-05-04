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    ​Освобожден от должности начальник Управления комплекса Площади государственного флага при Кабмине

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности начальника Управления комплекса Площади государственного флага при Кабинете министров Азербайджанской Республики Рашада Мамедова.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Рашад Рафаэль оглу Мамедов освобожден от должности начальника Управления комплекса Площади государственного флага при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

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