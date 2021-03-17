Осужденные будут нести ответственность за электронные средства надзора

Не поддержание в рабочем состоянии электронного средства надзора будет приравнено к отказу от его ношения, намеренной его порче

Лица, приговоренные к условному лишению свободы или условно-досрочно освобожденные от наказания, будут нести ответственность за отсутствие должного ухода для поддержания в рабочем состоянии электронных средств надзора, в случае если на то не было уважительной причины.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "Об утверждении перечня электронных средств надзора, применяемых к осужденным или лицам, в отношении которых избрана мера пресечения, и правил их применения".

Таким образом, не поддержание в рабочем состоянии электронного средства надзора будет приравнено к отказу от его ношения, намеренной его порче.