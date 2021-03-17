О нас
Report Georgia
Аудио новости

Осужденные будут нести ответственность за электронные средства надзора

Осужденные будут нести ответственность за электронные средства надзора Не поддержание в рабочем состоянии электронного средства надзора будет приравнено к отказу от его ношения, намеренной его порче
Внутренняя политика
17 марта 2021 г. 12:27
Осужденные будут нести ответственность за электронные средства надзора
0 : 00
0 : 00

Лица, приговоренные к условному лишению свободы или условно-досрочно освобожденные от наказания, будут нести ответственность за отсутствие должного ухода для поддержания в рабочем состоянии электронных средств надзора, в случае если на то не было уважительной причины.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "Об утверждении перечня электронных средств надзора, применяемых к осужденным или лицам, в отношении которых избрана мера пресечения, и правил их применения".

Таким образом, не поддержание в рабочем состоянии электронного средства надзора будет приравнено к отказу от его ношения, намеренной его порче.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir məhkumlarla bağlı qərarda dəyişiklik edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Председатели политических партий находятся в городе Агдам
Председатели политических партий находятся в городе Агдам
17 марта 2021 г. 13:24
Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования
17 марта 2021 г. 08:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в городе Шуша
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в городе Шуша
16 марта 2021 г. 20:27
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
16 марта 2021 г. 13:08
Замглавы Исполнительной власти Баку освобождена от должности
Замглавы Исполнительной власти Баку освобождена от должности
16 марта 2021 г. 12:35
Премьер-министр: Мы сделаем все возможное для выполнения поставленных задач
Премьер-министр: Мы сделаем все возможное для выполнения поставленных задач
16 марта 2021 г. 12:30
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер: Ведется серьезная подготовительная работа к периоду после пандемии
Премьер: Ведется серьезная подготовительная работа к периоду после пандемии
16 марта 2021 г. 12:11
Али Асадов: Cемьям 2 695 шехидов выплачено 44 млн манатов страховых выплат
Али Асадов: Cемьям 2 695 шехидов выплачено 44 млн манатов страховых выплат
16 марта 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi