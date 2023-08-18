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Осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации из шести захоронений останков азербайджанцев

Осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации из шести захоронений останков азербайджанцев На освобожденных территориях осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации останков граждан Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабахской войны, из шести мест захоронения.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 16:20
Осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации из шести захоронений останков азербайджанцев

В целях обеспечения скоординированного сотрудничества по проведению эксгумационных работ на освобожденных территориях осуществлен совместный пилотный проект с МККК по эксгумации из шести захоронений останков граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном лицам пропавшим без вести, заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, проект еще не реализован в полной мере: "Мы посетим эти районы вместе с МККК в связи с продолжением проекта".

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Версия на английском языке Joint pilot projects on exhumation of grave remains belonging to Azerbaijanis carried out
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılara aid məzar qalıqlarının ekshumasiyası ilə bağlı birgə pilot layihələr həyata keçirilib

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