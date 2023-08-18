Осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации из шести захоронений останков азербайджанцев

На освобожденных территориях осуществлен совместный пилотный проект по эксгумации останков граждан Азербайджана, числящиеся пропавшими без вести в годы Первой Карабахской войны, из шести мест захоронения.

В целях обеспечения скоординированного сотрудничества по проведению эксгумационных работ на освобожденных территориях осуществлен совместный пилотный проект с МККК по эксгумации из шести захоронений останков граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном лицам пропавшим без вести, заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, проект еще не реализован в полной мере: "Мы посетим эти районы вместе с МККК в связи с продолжением проекта".