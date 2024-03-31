О нас

Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы

Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы.
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 11:48
Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы

Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы.

Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report

В скором времени состоятся похороны жертв геноцида на Аллее Шехидов в городе Ходжалы.

Напомним, с семью пропавшими без вести, чьи останки были обнаружены в общей могиле в ходе раскопок в центре города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики), а затем были идентифицированы по результатам генетической экспертизы.

Напомним, массовые захоронения были обнаружены в ходе раскопок в центре освобожденного города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики) в рамках масштабных реставрационных и строительных работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkarlanan 7 nəfər dəfn olunması üçün Xocalıya gətirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi