Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы

Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы.

Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы.

Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report

В скором времени состоятся похороны жертв геноцида на Аллее Шехидов в городе Ходжалы.

Напомним, с семью пропавшими без вести, чьи останки были обнаружены в общей могиле в ходе раскопок в центре города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики), а затем были идентифицированы по результатам генетической экспертизы.

Напомним, массовые захоронения были обнаружены в ходе раскопок в центре освобожденного города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики) в рамках масштабных реставрационных и строительных работ.