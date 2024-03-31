Останки семи жертв Ходжалинского геноцида доставлены в Ходжалы.
Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report
В скором времени состоятся похороны жертв геноцида на Аллее Шехидов в городе Ходжалы.
Напомним, с семью пропавшими без вести, чьи останки были обнаружены в общей могиле в ходе раскопок в центре города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики), а затем были идентифицированы по результатам генетической экспертизы.
Напомним, массовые захоронения были обнаружены в ходе раскопок в центре освобожденного города Ходжалы (недалеко от бывшей ковровой фабрики) в рамках масштабных реставрационных и строительных работ.