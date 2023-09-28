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Останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны переданы семье

Останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны переданы семье Найденные спустя 30 лет в селе Эдилли Ходжавендского района останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны Джахангира Мами оглу Халафова переданы семье.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 11:52
Останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны переданы семье

Найденные спустя 30 лет в селе Эдилли Ходжавендского района останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны Джахангира Мами оглу Халафова переданы семье.

Как сообщает Report, после церемонии прощания останки Дж.Халафова будут захоронены на Шувеланском кладбище.

Отметим, что Дж.Халафов родился в 1932 году в селе Дордчинар Физулинского района. Он пропал без вести в сентябре 1993 года в Физулинском районе. После освобождения от оккупации села Эдилли Ходжавендского района было обнаружено массовое захоронение, где и были обнаружены останки Дж.Халафова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə 30 il əvvəl itkin düşən şəxsin nəşi ailəsinə təhvil verilib

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