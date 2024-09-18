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Останки еще четырех пропавших без вести в I Карабахской войне шехидов будут перезахоронены

Останки еще четырех пропавших без вести в I Карабахской войне шехидов будут перезахоронены Останки еще четыре шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.
Внутренняя политика
18 сентября 2024 г. 10:26
Останки еще четырех пропавших без вести в I Карабахской войне шехидов будут перезахоронены

Останки еще четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

20 сентября останки Мамедова Мубариза Ильяс оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля, Сафарова Сафаралы Алверди (Аллахверди) оглу - на Аллее шехидов города Сумгайыта, Рустамова Тарлана Кямал оглу - на Аллее шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку, Гахраманова Билала Гахраман оглу - на Аллее шехидов в Гедабейском районе.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin şəhidi dəfn ediləcək

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