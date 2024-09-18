Останки еще четырех пропавших без вести в I Карабахской войне шехидов будут перезахоронены

Останки еще четыре шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Останки еще четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

20 сентября останки Мамедова Мубариза Ильяс оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля, Сафарова Сафаралы Алверди (Аллахверди) оглу - на Аллее шехидов города Сумгайыта, Рустамова Тарлана Кямал оглу - на Аллее шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку, Гахраманова Билала Гахраман оглу - на Аллее шехидов в Гедабейском районе.