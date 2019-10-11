Орудж Залов: Вмешательство в выборы будет категорически пресечено

"Сегодня в период современных технологий все еще есть желающие нанести вред демократическим и открыто проводящимся выборам".
Как сообщает Report, об этом заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант Орудж Залов сказал на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.
Он отметил, не исключено, что будут и такие, которые снимут на скрытую камеру тот или иной недостаток и потом раздуют его, предпринимая шаги провокационного характера.
По словам О.Залова, никому не будет позволено вмешиваться в работу участков или округов: "Муниципальные выборы пройдут на самом высоком уровне. По поручению руководства министерства внутренних дел сообщаю вам, что не может быть никакой попытки нарушения порядка. Любая подобная попытка будет категорически пресечена".
İlkin PirəliАвтор новости