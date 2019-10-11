Орудж Залов: Вмешательство в выборы будет категорически пресечено

"Сегодня в период современных технологий все еще есть желающие нанести вред демократическим и открыто проводящимся выборам".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант Орудж Залов сказал на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, не исключено, что будут и такие, которые снимут на скрытую камеру тот или иной недостаток и потом раздуют его, предпринимая шаги провокационного характера.

По словам О.Залова, никому не будет позволено вмешиваться в работу участков или округов: "Муниципальные выборы пройдут на самом высоком уровне. По поручению руководства министерства внутренних дел сообщаю вам, что не может быть никакой попытки нарушения порядка. Любая подобная попытка будет категорически пресечена".