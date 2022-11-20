Организовано шествие по случаю годовщины освобождения Агдама

В Агдаме было организовано шествие по случаю годовщины освобождения города от оккупации.
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Спецпредставитель Эмин Гусейнов и сотрудники спецпредставительства, исполнительный директор и представители юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе", военнослужащие, семьи шехидов, представители правоохранительных органов, работники предприятий и учреждений, действующих в Агдаме, а также группа молодых волонтеров из Агдама посетили могилы шехидов и возложили к ним цветы.
В шествии приняли участие депутаты парламента, представители районной общественности, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.