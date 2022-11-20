Организовано шествие по случаю годовщины освобождения Агдама

В Агдаме было организовано шествие по случаю годовщины освобождения города от оккупации.

В Агдаме было организовано шествие по случаю годовщины освобождения города от оккупации.

Как передает Report , мероприятие, которое было организовано специальным представительством президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, (за исключением Шушинского района) и исполнительной властью Агдамского района, началось с посещения Аллеи шехидов.

Спецпредставитель Эмин Гусейнов и сотрудники спецпредставительства, исполнительный директор и представители юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе", военнослужащие, семьи шехидов, представители правоохранительных органов, работники предприятий и учреждений, действующих в Агдаме, а также группа молодых волонтеров из Агдама посетили могилы шехидов и возложили к ним цветы.

В шествии приняли участие депутаты парламента, представители районной общественности, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.