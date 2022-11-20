О нас

Организовано шествие по случаю годовщины освобождения Агдама

Организовано шествие по случаю годовщины освобождения Агдама В Агдаме было организовано шествие по случаю годовщины освобождения города от оккупации.
Внутренняя политика
20 ноября 2022 г. 13:37
Организовано шествие по случаю годовщины освобождения Агдама

В Агдаме было организовано шествие по случаю годовщины освобождения города от оккупации.

Как передает Report, мероприятие, которое было организовано специальным представительством президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, (за исключением Шушинского района) и исполнительной властью Агдамского района, началось с посещения Аллеи шехидов.

Спецпредставитель Эмин Гусейнов и сотрудники спецпредставительства, исполнительный директор и представители юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе", военнослужащие, семьи шехидов, представители правоохранительных органов, работники предприятий и учреждений, действующих в Агдаме, а также группа молодых волонтеров из Агдама посетили могилы шехидов и возложили к ним цветы.

В шествии приняли участие депутаты парламента, представители районной общественности, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın azad edilməsi ilə əlaqədar yürüş təşkil olunub

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Главы Генштабов Турции и США обсудили теракт в Стамбуле
Главы Генштабов Турции и США обсудили теракт в Стамбуле
15 ноября 2022 г. 04:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi