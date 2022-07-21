Организован медиатур в Сумгайыт

20 июля был организован медиатур в Сумгайытский химический промышленный парк.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители ведущих СМИ страны.
Сначала сотрудники прессы посетили Сумгайытский химический промышленный парк, где ознакомились с деятельностью открывшегося на днях ЗАО “Glassica”, а также ООО “Азерсульфат”.
Затем сотрудники прессы отправились в Сумгайытский региональный центр "ASAN xidmət" № 2, открытие которого состоялось накануне при участии президента Ильхама Алиева.
Медиатур журналистов завершился на Сумгайытской Аллее Шехидов. Представители СМИ были проинформированы о проделанной здесь работе.