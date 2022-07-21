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Организован медиатур в Сумгайыт

Организован медиатур в Сумгайыт 20 июля был организован медиатур в Сумгайытский химический промышленный парк.
Внутренняя политика
21 июля 2022 г. 17:47
Организован медиатур в Сумгайыт

20 июля был организован медиатур в Сумгайытский химический промышленный парк.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители ведущих СМИ страны.

Сначала сотрудники прессы посетили Сумгайытский химический промышленный парк, где ознакомились с деятельностью открывшегося на днях ЗАО “Glassica”, а также ООО “Азерсульфат”.

Затем сотрудники прессы отправились в Сумгайытский региональный центр "ASAN xidmət" № 2, открытие которого состоялось накануне при участии президента Ильхама Алиева.

Медиатур журналистов завершился на Сумгайытской Аллее Шехидов. Представители СМИ были проинформированы о проделанной здесь работе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıta mediatur təşkil olunub

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