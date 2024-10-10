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Организован инфотур видеографов в город Ходжалы  

Организован инфотур видеографов в город Ходжалы   Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур видеографов в город Ходжалы.
Внутренняя политика
10 октября 2024 г. 12:38
Организован инфотур видеографов в город Ходжалы  

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур видеографов в город Ходжалы.

Как сообщает Report, инфотур состоялся при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Участникам инфотура была предоставлена информация о восстановительно-строительных работах, проводимых в Ходжалы по поручению президента Ильхама Алиева, а также о реализации мероприятий, предусмотренных I Государственной программой по "Великому возвращению".

Сообщается, что на данный момент в Ходжалы обеспечено расселение 46 семей (179 человек). Участники инфотура встретились в новом жилом квартале с семьями бывших вынужденных переселенцев, пообщались с жителями и провели видеосъемку.

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Версия на английском языке Azerbaijani videographers embark on information tour to Khojaly
Версия на азербайджанском языке Videoqraflar Qarabağda görüləcək işlərlə bağlı məlumatlandırılıb

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