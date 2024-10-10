Организован инфотур видеографов в город Ходжалы

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур видеографов в город Ходжалы.

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур видеографов в город Ходжалы.

Как сообщает Report, инфотур состоялся при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Участникам инфотура была предоставлена информация о восстановительно-строительных работах, проводимых в Ходжалы по поручению президента Ильхама Алиева, а также о реализации мероприятий, предусмотренных I Государственной программой по "Великому возвращению".

Сообщается, что на данный момент в Ходжалы обеспечено расселение 46 семей (179 человек). Участники инфотура встретились в новом жилом квартале с семьями бывших вынужденных переселенцев, пообщались с жителями и провели видеосъемку.