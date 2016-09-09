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    Организаторы митинга Национального совета вызваны в полицию

    Приглашение связано с предстоящим митингом

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Организаторы назначенного на 11 сентября митинга Национального совета вызваны в Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ).

    Об этом Report сообщил член Координационного центра Национального совета Эльдениз Гулиев.

    По его словам, они будут в ГУПГБ сегодня в 17:00.

    Э.Гулиев сказал, что их пригласили в управление в связи с митингом.

    Он также добавил, что ИВ города Баку предложила перенести время митинга немного вперед: "Мы обсудили вопрос в Координационном совете Национального совета. Было принято решение оставить время акции неизменным".

    Отметим, что Национальный совет намерен провести акцию 11 сентября с 17:00 по 19:00 на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Мехсул") в Ясамальском районе.

    ИВ города Баку дала согласие на проведение митинга.  

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