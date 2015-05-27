​Организаторы митинга Национального совета вызваны в Главное управление полиции города Баку

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Организаторы предстоящего 30 мая митинга Национального совета были вызваны в Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ).

Как заявил Report зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), председатель Митингового комитета Национального совета Фуад Гахраманлы, 29 мая в 17:00 они будут в Главном управлении полиции города Баку.

По его словам, в управление его вызвали в связи с предстоящим 30 мая в 15:00 митингом.

Отметим, что митинг Национального совета пройдет на расположенном в Ясамальском районе стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Мехсул"). Акция согласована с Исполнительной властью города Баку.