Организация ветеранов поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджана заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджана заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, совместное заявление было принято на сегодняшнем общем собрании организации.

Заместитель председателя организации Джалил Халилов рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что Гейдар Алиев, уделяя особое внимание уязвимым категориям граждан, всегда с заботой относился и к ветеранам.

Халилов подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева государство продолжает заботиться о ветеранах.

По итогам общего собрания Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил приняла заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих 7 февраля выборах.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.