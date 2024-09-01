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Oracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек

Oracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек 11:48
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 12:59
Oracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек

Oracle Advisory Group, одна из международных организаций, проводящих exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, огласила предварительные данные на 11:00.

Как сообщает Report, представитель американской организации Влада Галан сообщила, что на это время опрошены 21 тыс. человек.

"Из них уже поступила информация о 12 тыс. опрошенных, остальные находятся в процессе обработки. По стране, в целом, сегодня будут опрошены 63 тыс. опрошенных. На местах работают 40 супервайзеров, 1750 наших сотрудников, проводящих опросы на 875 избирательных участках", - добавила она.

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Версия на английском языке ФотоOracle Advisory Group says awaiting results on 21,000 surveys
Версия на азербайджанском языке Фото"Oracle Advisory Group": 21 min sorğu üçün nəticə gözlənilir

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