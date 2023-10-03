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Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района

Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района, которое перешло под контроль армии Азербайджана после антитеррористических мероприятий.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 17:29
Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района

Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района.

Report представляет эти кадры:

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Версия на азербайджанском языке Şuşa rayonunun Quşçular kəndi - VİDEO

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