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Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района
Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района
Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района, которое перешло под контроль армии Азербайджана после антитеррористических мероприятий.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г.
17:29
https://static.report.az/photo/a85afdbf-bfbc-3e8d-b4e2-a785879d492f.jpg
Опубликованы видеокадры села Гушчулар Шушинского района.
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Реал Джафарли
Реал Джафарли
Report.az
https://static.report.az/photo/a4dd5328-dedc-3f2d-bfad-af64a037e608_50.jpg
Версия на азербайджанском языке
Şuşa rayonunun Quşçular kəndi - VİDEO
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