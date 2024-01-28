Опубликован второй предварительный финансовый отчет о доходах и расходах избирательного фонда кандидатов в президенты

Опубликован второй предварительный финансовый отчет о доходах и расходах избирательного фонда кандидатов в президенты на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля.

Опубликован второй предварительный финансовый отчет о доходах и расходах избирательного фонда кандидатов в президенты на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, финансовый отчет размещен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что, согласно статье 94.3.2 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, второй предварительный финансовый отчет представляется не ранее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования. В данный отчет включаются данные за 7 дней до указанной в нем даты.

Второй предварительный финансовый отчет должен был быть представлен с 18 по 28 января 2024 года.