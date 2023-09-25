Опубликован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента в октябре

Опубликован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджана в октябре.
Report представляет этот график:
|
Принимающее лицо
|
День приема
|
Алиев Магеррам Абыш оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
2
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
3
|
Гасымов Азер Мухаммед оглу
пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
|
4
|
Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
5
|
Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
|
6,13,20
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Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
6,20
|
Гасанов Керем Авез оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
9
|
Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
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10
|
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
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11
|
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
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12
|
Меджидов Талят Таир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
13
|
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
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16
|
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
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17
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
18
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
19
|
Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района)
|
23
|
Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
|
24
|
Мамедов Масим Ахмед оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района
|
25
|
Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
26
|
Гаджиев Вахид Расим оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в состав Восточно-Зангезурского экономического района
|
26
|
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
27
|
* * *
|
Усубов Рамиль Идрис оглу
Совет безопасности Азербайджанской Республики
cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
|
27
Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79, Наримановский район, город Баку
Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.
Прием начинается в 14:00.
Контактный номер: колл-центр – 1111.