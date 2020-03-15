Опубликован график авиарейсов для возвращающихся из Турции азербайджанцев - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

С целью предотвращения распространения COVID-19 по причине временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем откроются чартерные рейсы для возвращения граждан Азербайджана в страну.

Как сообщили Report из Посольства Азербайджана в Турции, 15 марта будут два рейса из Турции в Азербайджан, и два рейса в обратном направлении.

TK 332 IST-GYD - 08:55 (по местному времени) только для граждан Азербайджана

TK 334 IST-GYD - 16:00 (по местному времени) только для граждан Азербайджана

TK 333 GYD-IST - 13:45 (по местному времени) только для граждан Турции

TK 335 GYD-IST - 20:50 (по местному времени) только для граждан Турции

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С целью предотвращения распространения COVID-19 по причине временного приостановления взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем 15 марта 2020 года будет предоставлена дополнительная информация о механизме возвращения лиц, желающих вернуться в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечено, что откроются чартерные рейсы для возвращения указанных лиц в Азербайджан. Лица, вернувшиеся из Турции, пройдут обследование и в случае необходимости будут помещены в карантин на 14-28 дней.