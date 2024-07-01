Оптимизация цен повысит качество транспортных услуг в Азербайджане

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В Азербайджане проведена оптимизация тарифов на пассажирские перевозки различными видами транспорта внутри страны.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подчеркивает, что при принятии решения был учтен фактор социальной ориентированности и выбран наиболее оптимальный вариант.

Верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных)автобусных маршрутах независимо от расстояния сейчас составляет 50 гяпиков, такой же тариф установлен для метрополитена.

Верхний предел тарифа на услуги пассажирских перевозок на регулярных междугородних автобусных маршрутах составляет 3,7 гяпика за 1 км. Одновременно обновлены верхние пределы тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах и воздушным транспортом внутри страны.

Однако тариф на перелет по направлению Баку-Нахчыван-Баку не изменился.

Решение обосновывается тем, что предыдущие тарифы не позволяли повысить качество обслуживания, обновить автобусный парк и поддерживать транспортные средства в исправном состоянии.

Какие возможности создают новые тарифы? Прежде всего, это повышение качества обслуживания, а значит удовлетворенности пассажиров. Среди причин также сведение интересов потребителя и поставщика услуг, обеспечение устойчивости услуг и экономической целесообразности, обновление автобусных парков, расширение инфраструктуры метро, привлечение новых инвестиций, способствующих более удобному использованию общественного транспорта гражданами.

Отметим, что в последние годы государственная политика в транспортной сфере направлена на социально-экономическое развитие страны, повышение благосостояния населения и увеличение экономической мощи государства.

Только в этом году в Баку введено в эксплуатацию более 200 новых автобусов. В течение года планируется ввести в эксплуатацию 160 электробусов. Для повышения уровня обслуживания, обеспечения более комфортной и быстрой перевозки пассажиров в Баку на 21 улице и проспекте организованы специальные автобусные полосы протяженностью 65 км. Для обеспечения непрерывности автобусных полос, а также охвата населенных пунктов и важных транспортных коридоров, в этом году будет организовано еще 44 километра автобусных полос, охватывающих 31 улицу и проспект.

Также для улучшения мобильности в Баку и обеспечения доступности общественного транспорта утверждена новая маршрутная сеть. В ближайшие дни начнется внедрение этой сети, включающей 5 новых маршрутов в поселках Говсан, Мардакян и Шувелян.

Впервые за долгое время в междугородних перевозках введены в эксплуатацию новые автобусы из Баку в направлении Гянджи, Мингечевира, Загаталы, Барды, Тертера, данный процесс продолжается.

Также продолжаются работы по строительству инфраструктуры метро и новых станций. В общей сложности заказано 65 новых вагонов, из которых 35 планируется доставить в страну до конца этого года.

За последний год особую роль в модернизации транспортной сферы сыграло внедрение ряда цифровых решений, включая безналичные платежи и мобильные приложения (информационная система AYNA, Azparking, biletim.az).

Реформы в сфере пассажироперевозок за последний год и государственная поддержка этой сферы увеличили пассажирские перевозки метро и автобусами почти на 15%.

Аэропорты Физули и Зангилан на освобожденных территориях также объявлены открытыми для использования с новыми тарифами на внутренние перевозки.

Несомненно, внедрение инноваций внесет свой вклад в обеспечение поселившихся на освобожденных территориях граждан более качественной транспортной инфраструктурой и услугами в рамках "Великого возвращения".