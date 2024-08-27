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Опрос Oracle Advisory Group: Население поддерживает усилия правительства по защите страны от терроризма

Опрос Oracle Advisory Group: Население поддерживает усилия правительства по защите страны от терроризма Согласно опросу, проведенному Oracle Advisory Group в Азербайджане в преддверии выборов в Милли Меджлис, 88% респондентов считают важным проголосовать за партии, поддерживающие президента Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 12:13
Опрос Oracle Advisory Group: Население поддерживает усилия правительства по защите страны от терроризма

Согласно опросу, проведенному Oracle Advisory Group в Азербайджане в преддверии выборов в Милли Меджлис, 88% респондентов считают важным проголосовать за партии, поддерживающие президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан на пресс-конференции по итогам опроса.

По ее словам, участники опроса заявили, что поддерживают Ильхама Алиева из-за стабильности в стране при его президентстве. Таким мнением поделились 95% респондентов.

"Самым удивительным для нас был ответ на вопрос, насколько руководство страны защищает страну от террористических атак. Все участники опроса считают, что страна защищена. Это удивительно, в других странах мы всегда видим обратное", - сказала она.

Галан рассказала, что Oracle Advisory Group проводит exit-poll в Азербайджане в седьмой раз.

"Exit-poll проводился с 29 июля по 9 августа среди 3000 респондентов. Его проводили 40 наших сотрудников", - сказала она.

Она добавила, что Oracle Advisory Group проводит exit-poll в Азербайджане уже 10 лет.

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Версия на английском языке Oracle Advisory Group poll: Population backs government's efforts to protect country from terrorism
Версия на азербайджанском языке Oracle Advisory Group: Əhali rəhbərliyin ölkənin terrordan qorunması üçün tədbirlərini tam dəstəkləyir

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